السياحة تطلق برنامج أردننا جنة في الكرك

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، فعاليات برنامج أردننا جنة، في ساحة قلعة الكرك الحضارية، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الشرائح الاجتماعية.

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ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والعروض الموسيقية والفلكلورية والبازارات، والفقرات الفنية الغنائية بالأماكن الأثرية تستمر حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي لتنشيط السياحة بالمحافظات، وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية من خلال إقامة البازارات من قبل الجمعيات الخيرية بالمحافظة.



وبينت الوزارة، أنه سيجري تسيير رحلات للمواطنين عبر برنامج "أردننا جنة" لحضور هذه الفعاليات والتجول في المواقع السياحية والأثرية، مشيرة إلى أن الدخول لحضور الفعاليات سيكون مجاناً.



وأوضحت الوزارة، أن عمليات الحجز لرحلات أردننا جنة المدعومة من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 بالمئة، ستكون من خلال مكاتب السياحة والسفر المدرجة على تطبيق أردننا جنة "Jannah.jo" على الهواتف الذكية.



بدروه، قال رئيس لجنة السياحة بمجلس محافظة الكرك حسين الطراونة إن فعاليات المهرجانات المختلفة التي تقام في ساحة القلعة التاريخية لها أثر مباشر وغير مباشر بتنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية من خلال إقبال المواطنين عليها وتفاعلهم مع فقراتها المتنوعة.

