السياحة تعقد ورشة حول تطوير المنتج السياحي بالأردن

الوكيل الاخباري - عقدت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تطوير المنتج السياحي في الأردن، بمشاركة ممثلين وعاملين بالقطاع السياحي، ورؤساء الجمعيات السياحية، وجمعية المستشفيات الخاصة.



وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن تطوير المنتج السياحي من أهم المحاور التي جرى تضمينها في الإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025، مؤكداً أن تطوير المنتج سيساهم في تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية، وجذب المزيد من السياح.

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