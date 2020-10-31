السياحة تعقم مبناها بعد إصابة أحد موظفيها بكورونا

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، عملية تعقيم وتطهير لمبنى الوزارة بعد ثبوت إصابة أحد موظفيها.



اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة أنه سيجري التنسيق مع وزارة الصحة وأجهزتها، لاجراء فحوصات كورونا لعدد من موظفيها اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، بعد الكشف عن إصابة أحد الموظفين بالفيروس، بالاضافة إلى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في تعقيم مبنى الوزارة، وتخفيض نسبة الموظفين العاملين داخل الوزارة، واعتماد العمل عن بعد.

وأكدت الوزارة في بيان، استمرار تقديم خدماتها كافة عن بعد واستقبال المعاملات إلكترونيا، حفاظاً على صحة وسلامة المراجعين.







