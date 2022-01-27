السياحة تعلن إغلاق مواقع أثرية الجمعة وتحدد دوام أخرى - أسماء

الوكيل الاخباري - قررت وزارة السياحة والآثار اغلاق بعض المواقع الأثرية والسياحية التي تراكمت فيها الثلوج، ليوم غد الجمعة، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة التي تشهدها المملكة، وعدم قدرة العاملين في المحافظات للوصول الى أماكن عملهم بسبب الاغلاقات في بعض الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لهذه المواقع، وحرصا على سلامة الزوار والعاملين. اضافة اعلان





وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، أن المواقع المغلقة ليوم الجمعة هي : موقع جبل القلعة والمدرج الروماني بمحافظة العاصمة، قلعة عجلون وموقع مار الياس بمحافظة عجلون، قلعة الطفيلة، قلعة الشوبك.



وأوضحت أن باقي المواقع في المحافظات سيكون الدوام فيها ليوم غدا الجمعة على النحو الآتي : مدينة جرش الأثرية بمحافظة جرش، ومحافظة العقبة، والزرقاء ومأدبا، وموقع ام الجمال ورحاب في محافظة المفرق سيكون الدوام فيها كالمعتاد، أما الدوام في متحف السرايا وام قيس وطبقة فحل بمحافظة إربد سيكون من الساعة العاشرة الى الثالثة.



وبينت أن الدوام في قلعة الكرك والمتحف سيبدأ من الساعة العاشرة وحتى الثالثة، وفي متحف فينان ومتحف اخفض مكان بمحافظة الكرك سيكون الدوام كالمعتاد، أما دوام المتحف في محافظة البلقاء سيكون من الساعة التاسعة الى الرابعة.



وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود الوطنية التي بذلتها الأجهزة المختصة أثناء التعامل مع الظروف الجوية، مشيرة الى أنه جرى وضع كامل كوادر الوزارة ودائرة الاثار العامة في المركز والميدان في حالة تأهّب كامل لخدمة السياح والزوار وإتاحة التواصل على مدار الساعة للاستفسار عن كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتخذة.



وأكدت أنها تتابع مع الجهات المعنية الرسمية، تطوّرات الحالة الجوية والنشرات والتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الخصوص، وتصدر بناءً على ذلك التعليمات اللازمة لضمان سلامة الزوار والسياح سواء في التنقل من وإلى المواقع السياحية والأثرية ومراكز الزوار أو داخل هذه المواقع.



ودعت الوزارة إلى الاتصال بغرفة عمليات الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، للاستفسار عن الطرق والحالة الجوية السائدة في المواقع السياحية على الرقم 117777.