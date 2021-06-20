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الأحد، 20-06-2021 06:58 م

السياحة تغلق 5 منشآت في عمان وتنذر 4 أخرى في عجلون

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الوكيل الاخباري - أغلقت فرق التفتيش والرقابة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، اليوم الأحد، 5 منشآت سياحية في العاصمة عمان، وأوقعت غرامة مالية على منشأة واحدة أخرى، بالإضافة إلى توجيه إنذارات لـ 4 منشآت سياحية في محافظة عجلون، وذلك لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، وتقديم الأرجيلة في صالات مغلقة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان، إن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية، خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، حيث شملت الجولات جميع محافظات المملكة، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، وبالبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة العمل.

 




 

 


 

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