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الأربعاء، 09-06-2021 08:07 م

السياحة تمدد مهلة ترخيص المهن السياحية لنهاية حزيران

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، تمديد مهلة ترخيص المهن السياحية لنهاية شهر حزيران الحالي، وذلك لمنح فرصة نهائية وأخيرة لمن لم يستكمل اجراءات السير بالترخيص لدى الجهات المختصة حسب الأصول، وللاستفادة من الميزات الممنوحة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في جدولة الأقساط المترتبة على هذه المنشآت والتي تنتهي بتاريخ 30 حزيران الحالي.
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ودعت الوزارة في كتاب وجهته لجمعية الفنادق، وجمعية مكاتب وشركات السياحة، والمطاعم السياحية، وجمعية الحرف والصناعات التقليدية، التعميم على منتسبيهم لاستكمال اجراءات تجديد الترخيص والتسجيل على رابط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشيرة الى أنه خلافا لذلك يعتبر الترخيص لاغيا حكما.

 




 

 


 

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