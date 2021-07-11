السياحة تنذر وتخالف 9 منشآت لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

الوكيل الاخباري - كشفت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، في الخمسة أيام الماضية، على 241 منشأة سياحية، حيث جرى تحرير إنذارات ومخالفات لـ 9 منشآت بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الفرق التفتيشية قامت بتنبيه 19 منشأة أخرى، لافتة إلى وجود 181 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.



وأشارت إلى أن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، حيث شملت الجولات جميع محافظات المملكة، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، وبالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.



وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية، بالإضافة إلى البروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الارجيلة.

