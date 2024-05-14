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الثلاثاء، 14-05-2024 02:20 م

السياحة تنشر تقريرها الربعي حول أداء القطاع

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الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة السياحة والآثار تقرير الربع الأول من العام الحالي 2024، الذي استعرض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالدخل السياحي وأعداد السياح وأولويات العام الحالي وتوقعاته.

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وأظهر التقرير انخفاضا بنسبة 9.7 بالمئة في عدد السياح، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، حيث وصل عدد السياح إلى 1.334 مليون سائح، كما انخفضت إيرادات القطاع بنسبة 5.6 بالمئة على مدى نفس الفترة وذلك بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة.


وبحسب التقرير "على الرغم من هذه الانخفاضات إلا أن أرقام أعداد السياح والإيرادات الإجمالية تجاوزت مستهدفات وزارة السياحة والآثار للربع الأول (بنسبة 10.5 بالمئة لأعداد السياح و2.3 بالمئة للدخل السياحي)، ومستهدفات إنجازات الوزارة من الربع الأول من عام 2019، سنة القياس العالمية لأداء القطاع.

 

 




 

 


 

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