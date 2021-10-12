السياحة تنظم ورشة توعوية عن سرطان الثدي

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة السياحة والآثار، ورشة توعوية عن سرطان الثدي بعنوان "فكر بالوردي"، وذلك للتعريف بأعراض سرطان الثدي، وكيفية العلاج منه، وأهمية الكشف المبكر عنه من خلال الفحوصات الدورية.

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وقال أمين عام الوزارة، الدكتور عماد حجازين، خلال افتتاحه الورشة المقامة في مركز الوزارة اليوم الثلاثاء،" إن تنظيم هذه الورشة، يأتي انطلاقاً من إدراك الوزارة بدور المرأة والجهود التي تبذلها، و حرصها الدائم على سلامتها وتوعيتها وتثقيفها حول مرض السرطان بشكل عام، وسرطان الثدي بشكل خاص. وستعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة والمركز، بوضع أركان "أكشاك" صغيرة عند تجمع الحافلات في مراكز انطلاق برنامج أردننا جنة، لتوزيع نشرات توعوية عن سرطان الثدي على المشاركين بالبرنامج.



وكانت الوزارة قد أضاءت مبناها أمس الاثنين وتستمر أسبوعا، وذلك دعما للحملة، وأضافت شعار الحملة على تطبيق برنامج أردننا جنة، وعلى موقع الوزارة الرسمي.

