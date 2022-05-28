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السياحة: حريصون على تطوير المنتج السياحي في الكرك

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السبت، 28-05-2022 01:45 م

السياحة: حريصون على تطوير المنتج السياحي في الكرك

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الوكيل الإخباري - اطلع أمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد الحجازين اليوم السبت، على سير العمل في المشاريع السياحية والأثرية في محافظة الكرك، وعلى رأسها مشروع بوابة الكرك السياحي وطريق وادي بن حماد.

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وأكد الحجازين خلال الجولة التفقدية، حرص وزارة السياحة على تطوير وتعظيم المنتج السياحي في محافظة الكرك، والاستفادة من الميزات النسبية الطبيعية والبيئية للمحافظة، في إطار نهج ورسالة الوزارة لتنفيذ التوجهات الملكية وترجمتها للاطلاع على المشاكل والتحديات والمعيقات التي تواجه القطاع السياحي على أرض الواقع وتنشيط الواقع السياحي والنهوض به.


من جهته، بين مساعد محافظ الكرك الدكتور علي الحيصة، أهمية محافظة الكرك السياحية التي تزخر بكثير من المواقع السياحية والأثرية والتي تستقطب الزوار داخليا وخارجيا، خاصة قلعة الكرك.


وأشاد الحيصة بدور الوزارة في متابعة المشاريع على أرض الواقع، ما ينعكس إيجابا على السياحة في الكرك.


بدوره، ثمن رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، جهود الوزارة في متابعة المشاريع السياحية والاهتمام بالقطاع خاصة في محافظة الكرك،مؤكدا أهمية التعاون مع مجلس المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتطويره.


وشملت الجولة مشروع البركة السياحي في مدينة الكرك وقلعة الكرك وبلدية الكرك الكبرى ومنطقة وادي بن حماد.


 




 

 


 

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