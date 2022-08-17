السياحة: 3232 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية خلال 7 أشهر

الوكيل الإخباري - نفذت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 3232 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة.

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وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه جرى خلال الجولات التفتيشية، إغلاق 4 منشآت، وتحرير إنذارات ومخالفات لـ 61 منشأة بين مطعم وفندق، لعدم التزامهم بفئة التصنيف، وعدم التزامها باشتراطات الصحة والسلامة العامة، وممارسة المهنة دون ترخيص، وعدم توفر كاميرات مراقبة.



وأشارت إلى أن فرق التفتيش نبهت 671 منشأة، ومنعت وأوقفت منشأة واحدة عن استقبال النزلاء، لافتة إلى وجود 2276 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة والشروط المطلوبة من الجهات المعنية الأخرى.



ودعت الوزارة، المنشآت السياحية كافة والمتواجدين داخلها إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، وإلى الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، مؤكدة أنه سيجرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط المطلوبة.