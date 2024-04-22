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الإثنين، 22-04-2024 12:13 م

السياحة: 836 الف شخص زاروا الأردن عن طريق البر بالربع الأول

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة السياحة أن 836 الف شخص زاروا الأردن برا خلال الربع الأول من العام الحالي وبنسبة 62% من اجمالي عدد الزوار البالغ عددهم نحو 1.33 مليون زائر .

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وبينت أرقام وزارة السياحة، حسب رصد "الوكيل الاخباري" أن 471 الف زائر دخل الأردن جوا بنسبة 35%عن طريق مطار الملكة علياء.


وأشارت ان 27 الف عن طريق البحر بنسبة 2%.


وأوضحت أن 54% من السياح الدوليين دخلوا الأردن من الدول العربية وأن 28% أردنيين مقيمين في الخارج.


وبينت أرقام الوزارة المنشورة على موقع الوزارة، أنه سجل 1.333 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الحالي

 




 

 


 

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