السير: اتخاذ مسرب خاطئ أو تغييره بشكل مفاجئ يسبب الازدحامات

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أكدت ادارة السير المركزية أن اتخاذ مسرب خاطئ وتغيير المسرب بشكل مفاجئ هو أحد الأسباب الرئيسية في الازدحامات المرورية.وقالت ادارة السير المركزية في ادراج عبر فيسبوك الاثنين، إن من أساسيات السلامة المرورية هو التجاوز الصحيح والمتمثل في الانتقال بصورة صحيحة من مسرب إلى آخر عند استخدام الطريق، فالتجاوز الخاطئ والانتقال إلى المسرب الآخر بطريقة غير صحيحة يعد من الأسباب الرئيسية للازدحامات المرورية بالاضافة الى وقوع الحوادث.وأضافت أن المادة رقم 34 من قانون السير الاردني رقم 49 لعام 2008 نصت على ما يلي: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ- اتخاذ السائق لمسرب خاطئ