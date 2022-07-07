الخميس 07-07-2022
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الخميس، 07-07-2022 09:29 ص

السير: ازدحام مروري في بعض شوارع عمان - أسماء

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - قالت ادارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع تباطؤ مؤقت في بعض شوارع العاصمة (نفق الداخلية، جسر النشا، شارع الأردن باتجاه الملكة علياء) بسبب حوادث مرورية وتعطل بعض المركبات.

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واكدت الادارة خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الخميس، على الجاهزية التامة وتوزيع مكثف للدوريات الآلية والراجلة على جميع الطرق استعدادا للحركة العكسية من العاصمة باتجاه المحافظات.


ودعت جميع مستخدمي الطرق انتهاج السلوك القويم باصطفاف المركبات بالشكل الصحيح أمام الأسواق التجارية وأماكن بيع الأضاحي حفاظاً على السلامة العامة والانسيابية المرورية.

 

 




 

 


 

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