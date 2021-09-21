السير: التعامل الخاطئ مع المنعطفات سبب حادث تدهور شاحنة على طريق المطار

الوكيل الإخباري - قررت إدارة السير المركزية منع دخول الآليات الثقيلة إلى شوارع العاصمة وقت الذروة الصباحية والمسائية، مع ضرورة التنسيق معها حول أوقات دخولها.

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وقالت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن التعامل الخاطئ مع المنعطفات سبب حادث تدهور مركبة الشحن وإغلاق نفق الملتقى ضمن طريق المطار صباح يوم أمس.



وأضافت أن الدوريات الخارجية أكدت وجود تجاوب وتفاعل من قبل المواطنين مع حملة ( معاً نصل آمنين ) وانخفاض بعدد ضبط المخالفات الخطرة.

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