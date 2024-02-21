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الأربعاء، 21-02-2024 08:21 ص

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

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الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل صباح اليوم مع بعض الحوادث والتعطلات على شوارع رئيسية، نتج عنها أضرار مادية دون أي إصابات. 

وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع تعطّل مركبة على شارع الاستقلال، وتم رفع العائق عن الطريق، كما تم التعامل مع تعطّل مركبة بشارع الملك عبد الله باتجاه الدوار الثامن، وتعطّل مركبة داخل نفق صويلح، وتم إزالة كل العوائق وإعادة فتح السير أمام المركبات. 

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ودعا السائقين الى الالتزام بقواعد السير، وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة، وضرورة تفقد المركبات قبل السير بها على الشوارع، وارتداء حزام الأمان، والابتعاد عن مشتتات الانتباه خاصة الهاتف النقال. 

 




 

 


 

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