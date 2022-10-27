السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء التعديل الخامس على حكومة بشر هاني الخصاونة، وقد تضمنت دخول وزراء جدد إلى الحكومة بعد تعديل طرأ عليها.



عزمي محمود مفلح محافظة

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وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي



وشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.



يحمل درجتي الدكتوراه في الطب من جامعة دمشق عام 1977، والدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1984.



وتولى محافظة عدة مناصب أكاديمية بدءا برئيس قسم علم الأنسجة والأحياء الدقيقة والطب الشرعي (1992 – 1994)، ونائب عميد كلية الطب (1998-2006)، وعميد كلية الطب (2010 – 2013)، ونائب رئيس الكليات العلمية (2013 – 2016)، وصولاً إلى تولّيه منصب رئيس الجامعة الأردنية (2016 – 2018).



وعيّن في 14 حزيران/يونيو 2018، وزيرا للتربية والتعليم، وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018 أعيد تعيينه وزيرا للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن استقال من هذا المنصب في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.



خلود محمد السقاف

وزيرة للاستثمار



شغلت منصب رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ 2018، ونائبة رئيس مجلس الاستثمار.



وتحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد، ولديها خبرة أكثر من 25 عاما في مجال الأعمال المصرفية والمالية والرقابة المالية.



بدأت السقاف عملها عام 1993 في دائرة الأبحاث والتطوير في شركة مناجم الفوسفات الأردنية حيث استمرت فيها لمدة أربع سنوات.



تقلدت عدة مناصب في البنك المركزي خلال الفترات 1993 - 2004 و2006 -2012، من ضمنها المديرة التنفيذية لدائرة الرقابة المصرفية ونائبة محافظ البنك المركزي الأردني، حيث كانت بذلك أول امرأة عربية شغلت هذا المنصب.



وشغلت منصب مديرة دائرة الابحاث في هيئة التأمين الأردنية خلال الفترة 2004-2006، وشغلت أيضا منصة نائبة الرئيس التنفيذي / مدير منطقة الأردن وفلسطين في البنك العربي في عام 2012.



وشغلت عضوية العديد من مجالس ادارات المؤسسات والشركات المالية، منها نائبة رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ورئيسة مجلس ادارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، وعضوية مجلس إدارة كل من مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار صندوق أموال الضمان الاجتماعي كنائبة رئيس، هيئة التأمين، الشركة العربية الوطنية للتأجير، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومجلس إدارة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، ومجلس أمناء مركز الدراسات الاستراتيجية، مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إضافة إلى منصب نائبة رئيس هيئة تمكين المرأة العربية المنبثقة عن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.



ماهر حمدي توفيق أبو السمن

وزيرا للنقل وللأشغال العامة والإسكان



ولد في مدينة السلط في عام 1957، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بوخارست، والدكتوراه الفخرية في الإدارة والعلاقات الخارجية من الجامعة الملكية/ايرلندا.



وشغل عدة مناصب، منها وزيرا للشؤون البلدية في عامي (2011-2012)، ووزيرا للشؤون البلدية ووزير للمياه والري في عامي (2012-2013).



وشغل أيضا مناصب رئيس بلدية السلط الكبرى، رئيس قسم متابعة المشاريع في ديوان المحاسبة، رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى، رئيس لجنة البلديات الاردنية المنتسبة للاتحاد الدولي للمدن المتحدة، رئيس نادي السلط الرياضي، إضافة إلى عضويته في المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة البلقاء، مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط، مجلس جامعة البلقاء التطبيقية، ومجلس جامعة عمّان الأهلية. وحصل على العديد من الأوسمة والدروع من جهات رسمية وشعبية محلية ودولية.



يوسف الشمالي

وزيرا للعمل وللصناعة والتجارة والتموين



شغل وزيرا للصناعة والتجارة والتموين في عام 2021، وزير العمل 2021، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين (2015 - 2021)، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة (2019)، مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (11/1/2015-لغاية 11/6/2015).



وشغل أيضا مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (16/5/2010 ولغاية 10/1/2015)، مساعد مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (1/10/2006 ولغاية 15/5/2010)، ورئيس قسم العلاقات الأميركية والاوروبية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (1/10/2005 – 30/9/2006).



وعمل أيضا باحثا اقتصاديا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (23/9/2002-30/9/2005)، وإداري في شركة الهلال الخصيب لإنتاج الأدوية البيطرية والزراعية (1/3/1995-20/9/2002).



وفاء سعيد بني مصطفى

وزيرة التنمية الاجتماعية



من مواليد عام 1979، وتحمل درجة الماجستير في القانون، وشغلت منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية في عام 2021.



وهي عضوة سابقة في مجلس النواب الـ 16و17و18، ورئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، ورئيسة اللجنة القانونية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعضوة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.



وجيه عزايزة

وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية



ولد في إربد في عام 1955، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب في سوريا عام 1979، وحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى 2007.



وشغل منصب وزيرا للنقل في حكومة بشر الخصاونة، وزيرا للتنمية الاجتماعية 2017، وزيرا للتنمية الاجتماعية 2012-2013، وزيرا للتنمية الاجتماعية عام 2012.



وعمل عضوا في مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وعضوا في لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة، ومفوض الجانب الأردني/ اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، وممثلا لوزارة الخارجية/ مديرية المساهمات الحكومية- وزارة المالية، وعضوا في مجلس مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية/ جامعة اليرموك، ومديرا لوحدة تنفيذ مستشفى الأمير حمزة/ وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية.



ناصر الشريدة

نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام



ولد في إربد عام 1967، ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة اليرموك عام 1988، والماجستير في الاقتصاد من جامعة اليرموك عام 1994.



وشغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة بشر الخصاونة، ورئيسا لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزيرا للبيئة 2011-2010، ورئيسا لمجلس مفوضية سلطة إقليم البترا السياحي 2009، وأمينا عاما لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 2006، ومديرا لمديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي 1998.



وشغل مناصب أخرى بينها، مدير التعاون الثنائي، ومدير وحدة الشراكة الأردنية-الأوروبية، ومدير وحدة تنسيق المساعدات الخارجية، وزارة التخطيط، مستشار ومنسق برنامج تطوير المشاريع الميكروية والصغيرة، حزمة الأمان الاجتماعي في وزارة التخطيط، مستشار تطوير البرامج التنموية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستشار لمعهد التنمية الاقتصادي في البنك الدولي في عمّان، مستشار إقليمي في المكتب المسؤول عن برامج التخطيط والتقييم في منظمة أونروا، ومدير عام مؤسسة التعاون التنموي في القدس، ومدير البرامج التنموية لمؤسسة الشرق الأدنى.



وترأس مجالس إدارة كل من شركة تطوير العقبة، وشركة ميناء حاويات العقبة، وشركة إدارة وتشغيل موانئ العقبة، وشركة مطارات العقبة، وشارك في عضوية مجالس إدارة كل من شركة الخطوط لجوية الملكية، والمجلس الوطني للسياحة، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، والمجلس الأعلى للتنظيم، وشركة توليد الكهرباء المركزية، وبنك الإنماء الصناعي، وشركة مصفاة البترول الأردنية، وشركة فندق مطار الملكة علياء، ومعهد مأدبا للفسيفساء، وصندوق البحث العلمي، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركة مياه الأردن (مياهنا).



نانسي نمروقة

وزيرة للشؤون القانونية



حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون العام، وشغلت مناصب مستشارة في ديوان التشريع والرأي، ومستشارة في رئاسة الوزراء.



زينة طوقان

وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي



شغلت مناصب مستشارة للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من تاريخ 18 آب/أغسطس 2020، وأمينة عامة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.



فيصل الشبول

وزيرا للاتصال الحكومي



يحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة من الجامعة اللبنانية عام 1982، وشغل منصب وزير دولة لشؤون الإعلام في حكومة بشر الخصاونة.

وشغل منصب مدير عام وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في الفترتين من 1999-2006 ومن 2012-2018، وكذلك منصب مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من 2006-2008، ومنصب أمين عام وزارة الإعلام 2002-2003.