السير الذاتية لوزراء حكومة الخصاونة

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، والتي تضمنت دخول 5 وزراء جدد إلى الحكومة بعد تعديل طرأ عليها.

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محمد النجار وزير المياه والري

المؤهلات العلمية:

1981- بكالوريوس في الهندسة المدنية /جامعة كراسنودار، روسيا

1988 – ماجستير في الهندسة البيئية/ جامعة نيوكاسل ، بريطانيا

اهم المناصب التي شغلها:

1981-1993 : مهندس في مديريات مختلفة (الدراسات والتصاميم والصرف الصحي، المشاريع) /سلطة المياه الأردنية

1993-1995: رئيس قسم في مديرية متابعة المشاريع/وزارة المياه والري

1995 – 1997: مدير مشروع الخطة الوطنية لصرف صحي عمان-الزرقاء.

2000-2001 : مدير مديرية مشاريع الصحي في سلطة المياه الأردنية

2001 – 2008: مدير مديرية مشاريع ( BOT ) البناء- التشغيل والنقل في وحدة إدارة المشروع ( PMU )

2008 -2009: مدير وحدة التخطيط والإدارة /سلطة المياه

2009- وزير المياه والري

وجيه عزايزه وزير النقل

مكان وتاريخ الولادة: إربد – 1955.

المؤهلات العلمية:

• بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة حلب / سوريا – 1979

أهم المناصب التي شغلها:

• وزير التنمية الاجتماعية 2017

• وزير التنمية الاجتماعية 2012-2013

• 2012 وزير التنمية الاجتماعية

• عضو مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.

• عضو لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة.

• مفوض الجانب الأردني/ اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة.

• ممثل وزارة الخارجية/ مديرية المساهمات الحكومية- وزارة المالية.

• عضو مجلس مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية/ جامعة اليرموك.

• مدير وحدة تنفيذ مستشفى الأمير حمزة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

• مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية.

الأوسمة:



حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى 2007.

خالد حنيفات وزير الزراعة

تاريخ الميلاد: 7-7-1972م

المؤهل العلمي:

بكالوريوس هندسة ميكانيكية / جامعة البلقاء التطبيقية عام 1995م

اهم المناصب التي شغلها:

وزيراً للزراعة من 1/10/ 2016- 2018

وزير دولة في الفترة 1/6/2016- 30/9/2016.

رئيساً لبلدية الطفيلة الكبرى 2015-2016

المدير التنفيذي/ مشروع الفروع الانتاجية – وزارة العمل، 2014-2015.

حصل على الزمالة في قيادة العمل البلدي من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة عام 2013.

نائب رئيس لجنة المواقع السياحية في الطفيلة 2007-2013

رئيساً للجنة بلدية الطفيلة الكبرى /بالتعيين 2012- 2013

مدير عام شركة الوفر البيئي التجارية 2011-2012.

تأهل لجائزة Rising Stars الأمريكية حول الشفافية ضمن منافسة مع 80 دولة عام 2010.

حصل على أفضل أداء للعمل البلدي حسب استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الجمهوري الدولي لعام 2009.

رئيساً منتخباً لبلدية الطفيلة الكبرى 2007-2011

أسس شركة الفلك الدولية للمقاولات ومحلات المهندس لمواد البناء 1998-2007

مهندساً في شركة انتركانلز الإسبانية/ مشروع مستشفى الملك عبدالله الثاني في الفترة 1997-1998

متدرباً في وزارة الأشغال والإسكان في الفترة 1995-1996

عضو المجلس التنفيذي والاستشاري في محافظة الطفيلة

عضو مجلس الجامعة/ ممثلاً عن المجتمع المحلي في جامعة الطفيلة التقنية لأكثر من خمس سنوات

مندوب الأردن في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

عضو منتخب في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

مقرر لجنة التنمية الحضارية في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

رئيساً وعضواً في العديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية في محافظة الطفيلة

رئيساً وعضواً في العديد من اللجان في محافظة الطفيلة

المجلس التنفيذي لوزراء الزراعة العرب في المركز العربي أكساد/ مصر، 26-28/6/2018.

المشاركة في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا/ إيطاليا، 7-11 /5/2018.

المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأردني الأول/ البحر الميت 3/5/2018.

المشاركة في المنتدى الزراعي الأردني الأول لمواجهة أزمات الزراعة بتنظيم كامل من وزارة الزراعة الأردنية 25/4/2018.

المشاركة في المؤتمر الإقليمي لمنظمة صحة الحيوان/ تركيا

المشاركة في مؤتمر منظمة FAO/ روما

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية تخدم القطاع الزراعي بشكل خاص.

المشاركة في برنامج القادة السياسيين في أميركا/ واشنطن، نيويورك، فرجينيا، 2008.

المشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار في قصر المؤتمرات/ البحر الميت، 2009.

حضور دورة حول الشفافية في سلوفاكيا ، 2010.

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية حول التنمية والمشاركة الشعبية وقياس الرأي العام.

الاطًلاع على تجربة الحكم المحلي في دول مختلفة من العالم.

الاوسمة:

حصل على وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الثالثة.

صخر دودين وزير دولة لشؤون الإعلام

‏تاريخ الميلاد: 1961

‏المؤهل العلمي:

بكالوريوس هندسة معمارية - الجامعة الاردنية , 1985.

‏الخبرات العملية:

عضو نقابة المهندسين الاردنيين .

عضو هيئة المكاتب الهندسية الاردنية .

عضو في جمعية المعمارين الاردنيين .

عضو مجلس ادارة شركة العالم العربي للتعليم .

عضو مجلس اداره شركة الطيف الدولي للطاقة .

مؤسس و عضو مجلس ادارة شركة افكار للاستثمار

عضو مجلس ادارة مؤسسة تنمية اموال الايتام الاردنية

عضو جمعية الشؤون الدولية.

عضو اللجنة الوطنية لحماية اللغة العربية .

عضو مجلس ادارة الحديقة النباتية الملكية .

عضو منتدى الخليل للأعمال .

عضو جمعية خليل الرحمن الخيرية

عضو مؤسس لجمعية دورا للتنمية الاجتماعية.

عضو مؤسس في لجنه المحافظة على مدينة البتراء .

عضو مؤسس في الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة .

عضو مجلس ادارة شرطة النظم الفنية

عضو مجلس ادارة شركة الاقبال القابضة 2012 - 2015

عضو مجلس الاعيان السابع و العشرون

مازن الفراية وزيرا الداخلية

نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

مدير العمليات في خلية أزمة كوورنا



ويُضاف إلى ما سبق الوزارء الذين استمروا في الحكومة وهم:

رئيس الوزراء ووزير الدفاع بشر الخصاونة

وُلد الخصاونة الحائز على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الكوكب الأردني، في 27 كانون الثاني/يناير 1969، وهو متزوج وله 3 أبناء.

ويحمل الخصاونة درجة الدكتوراه في القانون من لندن سكول أوف إيكونومكس في العاصمة البريطانية لندن، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من كلية سواس جامعة لندن، ودرجة ماجستير في القانون الدولي سكول أوف إيكونومكس في العاصمة البريطانية لندن.

وكذلك دبلوم تنفيذي في الإدارة العامة كلية جون إف كينيدي جامعة هارفرد، ودرجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية، إضافة إلى دبلومين من دورتين تنفيذيتين في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأميركية 2000-2002.

الخصاونة كان يشغل قبل تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة منصب مستشار جلالة الملك للسياسات منذ 18 آب/أغسطس 2020، كما عُين مستشارا لجلالة الملك للاتصال والتنسيق اعتبارا من 23 نيسان/أبريل 2019.

وشغل الخصاونة منصب وزير دولة للشؤون الخارجية 2016-2017، ووزير دولة للشؤون القانونية 2017-2018.

وكان سفيرا للأردن لدى فرنسا 2018 - 2019، وسفيرا للأردن لدى مصر منذ 6 حزيران/يونيو 2012، وحتى 28 أيلول/سبتمبر 2016، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية منذ 6 حزيران/يونيو 2012، وحتى 28 أيلول/سبتمبر 2016، وسفير الأردن لدى كينيا في أيار/مايو 2013، وسفير الأردن لدى إثيوبيا في آذار/مارس 2014.

وشغل الخصاونة منصب مراقب الأردن الدائم لدى منظمة الاتحاد الإفريقي آذار/مارس 2014، وكذلك سفير/ المستشار الخاص لوزير الخارجية ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية 2009-2012، وسفير/ مدير المكتب الخاص في وزارة الخارجية 2009، ومستشارا في رئاسة الوزراء في الأردن 2008-2009، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية والأميركيتين في وزارة الخارجية الأردنية 2007، ومدير عام المركز الأردني للإعلام 2007، وسكرتير أول/مدير مكتب تنسيق مفاوضات السلام في وزارة الخارجية 2006-2007، سكرتير أول/ مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية 2005-2006.

الخصاونة كان سكرتيرا أول-سكرتيرا ثانيا في بعثة الأردن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك/ مندوب الأردن المناوب في اللجنة الثانية واللجنة الأولى في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة (2003-2004).

وشغل منصب مدير الإدارة الإعلامية الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير دارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وكذلك السكرتير الثاني في سفارة الأردن لدى مصر، ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية 1998-2000، وسكرتير ثاني/رئيس وحدة العلاقات الأورومتوسطية في وزارة الخارجية ،(1995-1996).، وسكرتير ثالث ملحق/ سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المتحدة(1992-1995).، وملحق في وزارة الخارجية (1991)، ومساعد تدريس غير متفرغ (مادتي قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي للبحار) في لندن سكول أوف إكونومكس (1996).

الخصاونة في 2014 كان رئيسا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وعضوا في الوفود الأردنية الرسمية لمؤتمرات القمة العربية (سرت ،2009 بغداد ،2012 الدوحة 2013، الكويت 2014 ،شرم الشيخ 2015 ،ونواكشوط 2016)، وعضو وفد الأردن الرسمي لرئاسة الأردن الدورية الثانية لمجلس الأمن الدولي (نيسان/أبريل 2015).

كان الخصاونة عضوا في العديد من وفود الأردن الرسمية لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بما فيها القمم الإسلامية من 2009، وحتى 2016.

رئيس الوزراء المكلف كان عضوا أو رئيسا في جميع الوفود الأردنية المشاركة في الاجتماعات العادية والطارئة لمجلس جامعة الدول جامعة الدول العربية (2009-2016)، وعضو أو رئيس وفد الأردن في جميع منتديات التعاون العربي مع تركيا، وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي (2012-2016).، وممثل الأردن الخاص بشؤون باكستان وأفغانستان (2009-2012).

وكان عضوا في الوفد الأردني الرسمي للقمم الاقتصادية العربية (2011-2015)، وعضوا في وفد الأردن الرسمي لمؤتمر القمة العربية الأميركية اللاتينية (الرياض -2015)، وعضوا في وفد الأردن الرسمي للقمة العربية الإفريقية التي عقدت في الكويت (2014).، وعضوا في وفد الأردن الرسمي للمؤتمر الدولي الخاص بعملية السلام الذي عقد في باريس (3 حزيران 2016).

إضافة إلى عضويته في وفود الأردن لاجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك (٬2002 2003٬2004 و 2009-2012)، وعضويته في وفود الأردن لاجتماعات مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2002-2004-2009-2011).، وعضويته في وفد الأردن لمؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) (لشبونة 2011).

كان الخصاونة رئيس الوفد الأردني الذي قدم تقارير الأردن الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأردن للجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية (2012 و 2016)، ومحاضرا غير متفرغ في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية (قانون التنظيم الدولي، وقانون حقوق الإنسان) (2004)، ومحاضرا غير متفرغ بالمعهد الدبلوماسي الأردني (2004-2005)، ومساعد تدريس غير متفرغ (مادتي قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي للبحار) في لندن سكول أوف إكونومكس 1996.

توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية

مكان وتاريخ الولادة: معان 1947.

المؤهلات العلمية:

• خريج جامعة بيروت العربية تخصص محاسبة وإدارة أعمال.

أهم المناصب التي شغلها:

• رئيسا لقسم المحاسبة في مصفاة البترول الأردنية.

• رئيسا لنادي خريجي جامعة بيروت العربية.

• 1993 عضوا في مجلس النواب الأردني عن محافظة معان.

• 1994 - 1995 وزيرا للشؤون البلدية والقروية.

• 1997 عضوا في مجلس الأعيان.

• 1997 - 1998 وزيرا للشؤون البلدية والقروية والبيئة.

• 1998 - 1999 وزيرا للشؤون البلدية والقروية والبيئة.

• 1999 - 2000 وزيرا للشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزيرا للدولة للشؤون البرلمانية.

• 2003 وزيرا للشؤون البرلمانية.

• 2005 وزيرا للشؤون البلدية.

• 2009 وزيرا للدولة للشؤون البرلمانية.

• 2010 وزيرا للدولة للشؤون البرلمانية.

• 2011 نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشؤون البرلمانية.

أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

مكان وتاريخ الولادة: مواليد مدينة الزرقاء عام 1962.

المؤهل العلمي:

يحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة اليرموك.

شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة.

أهم المناصب التي شغلها:

* وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

* مستشارا لجلالة الملك عبدالله الثاني.

* محررا مسؤولا في جريدة الاتحاد الإماراتية.

* رئيس تحرير مسؤولا وكاتبا يوميا في صحيفة الغد.

* متحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق.

* مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

* رئيس تحرير مسؤولا في صحيفة الجوردان تايمز وكاتبا سياسيا فيها.

* مديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي.

* سكرتيرا إعلاميا للأمير الحسن بن طلال.

* كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن للعديد من وسائل الإعلام العربية والدولية المرموقة.

* عمل عضوا في مجالس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والاتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن.

* نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة.

الأوسمة:

وسام الاستقلال من الدرجة الثانية.

موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.

مكان وتاريخ الولادة: إربد 1954/11/28.

المؤهل العلمي:

ماجستير في هندسة الاتصالات – جامعة بوخارست عام 1981.



أهم المناصب التي شغلها:

2018 وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرا للدولة.

2016 عضوا في مجلس الأعيان الأردني.

2011 وزيرا للتنمية السياسية في حكومة معروف البخيت.

2011 وزيرا للتنمية السياسية في حكومة سمير الرفاعي.

2010 وزيرا التنمية السياسية في حكومة سمير الرفاعي.

2009 وزيرا للتنمية السياسية في حكومة نادر الذهبي.

من عام 1996 ولغاية عام 2008 أسهم في تأسيس الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي نشأ نتيجة توحيد أربعة أحزاب وتيارات سياسية وانتخب أمينا عاما للحزب في عام 1996 (الذي أصبح اسمة منذ عام 1998 حزب اليسار الديمقراطي الأردني) وأعيد انتخابه في المؤتمرات التي عقدت عام 1998 و2001 وحتى عام 2007.

2003 عضواً في هيئة (الأردن أولا) لجنة تطوير الحياة الحزبية.

1989- 1991 انتخب عضوا في مجلس نقابة المهندسين الأردنيين ورئيسا للشعبة الكهربائية.

1991- 1996 شارك في تأسيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الأردني، وانتخب عضوا في المكتب السياسي للحزب.

1976-1981 رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة الأردن في رومانيا.

شارك في العمل الحزبي ما قبل عام 1989.

عمل منذ التخرج في القطاع الخاص كمهندس اتصالات.

مسؤولا للصيانة في الشركة المتحدة للتجارة 1986-1989.

مديرا للصيانة في الشركة الثلاثية المتحدة 1990-1993.

مديرا عاما لمركز الشبكات العربي 1994-1999.

مديرا تنفيذيا لشركة أمان للتجارة والتسويق 1999- 2009.

مديرا عاما لمركز البديل للدراسات السياسية والتدريب حتى تاريخ 22/2/2009.

علي العايد وزير للثقافة

مكان وتاريخ الولادة: ماركا 2/1/1963.

المؤهل العلمي:

ماجستير في القانون الدولي، جامعة أدنبره، المملكة المتحدة 1988.

بكالوريوس في القانون العام، الجامعة الأردنية 1985.

أهم المناصب التي شغلها:

- سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر.

- وزيرا للدولة لشؤون الإعلام (2010 -2011).

- وزيرا للدولة لشؤون الإعلام والاتصال (2010).

- سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى إسرائيل 2006-2010.

- مديرا للإدارة السياسية في رئاسة الوزراء، المملكة الأردنية الهاشمية (2005-2006).

- مستشارا إعلاميا لرئيس الوزراء (2005).

- القائم بالأعمال، السفارة الأردنية في إسرائيل.

- مديرا للمكتب الخاص في وزارة الخارجية الأردنية (2001-2004).

- نائبا للسفير، السفارة الأردنية في واشنطن (1997-2001).

- المسؤول السياسي، السفارة الأردنية في القاهرة (1994-1997).

- عضوا في الوفد الأردني للتفاوض مع إسرائيل (1992-1994).

- التحق بوزارة الخارجية الأردنية عام 1991.

نذير عبيدات وزير الصحة

الناطق باسم لجنة الوطنية للأوبئة.

استشاري أول أمراض صّدريّة وأمراض النّوم والعناية الحثيثة في مستشفى الجامعة الأردنية.

له أبحاث عديدة بحدوث الأوبئة وتطورها، وكيفية علاجها.

عمل مدرسا في الجامعة الأردنية برتبة أستاذ مشارك، وله اهتمامات طبية بأمراض النوم.

أحمد الزيادات وزير للعدل.

مكان وتاريخ الولادة: الأردن - 1950.

المؤهل العلمي:

• دكتوراه في القانون جامعة لنــدن 1989.

• ماجستير في القانون جامعة هارفـرد 1985.

• بكالوريوس في القانون (المرتبة الأولى بتقدير ممتاز) الجامعة الأردنية 1983.

• مجاز في المحاماة عضو نقابة المحامين الأردنيين 1992.

أهم الوظائف التي شغلها:

• مساعدا للبحث والتدريس، الجامعة الأردنية، 1983 - 1984.

• أستاذا مساعدا، الجامعة الأردنية 1990 - 2003.

• أستاذا مشاركا، الجامعة الأردنية 2003.

• محاضرا غير متفرغ معهد الدراسات المصرفية، 1995 ـ 2003.

• محاضرا غير متفرغ جامعة عمّان الأهلية 1991 / 1992.

• محاضرا غير متفرغ جامعة آل البيت 1995 / 1996 الفصل الثاني.

• محاضرا غير متفرغ المعهد القضائي الأردني .2007/ 2008 أستاذا زائرا، جامعة الزيتونة، للعام الجامعي 2005-2006.

• عميدا لكلية الحقوق / الجامعة الأردنيـة 2003 – 2005.

• نائبا لعميد كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، 1996 / 1997.

• مساعدا لعميد كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، 1993 / 1994.

• عضوا في مجلس إدارة صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية، 1996 – 2006.

• عضوا في لجنة إدارة جمعية الجامعة الأردنية التعاونية 1997 1998.

• رئيسا للجنة إدارة جمعية الجامعة الأردنية التعاونية 1999-2003ـ

• عضوا في اللجنة الأكاديمية في المعهد القضائي الأردني 1994- 1998، 2002-2006-2008.

• عضوية عدد من لجان الاعتماد العام والخاص للجامعات الأهلية، 1996، 1997، 1998، 2000، 2001 محكما ورئيس هيئة تحكيم في عدد من القضايا المحلية والدولية.

• مستشارا قانونيا لجامعة آل البيت، 1994 ـ 2001.

• رئيسا للمجلس التأديبي الاستئنافي لموظفي الجامعة الأردنية 1997-1999.

• رئيسا للمجلس التأديبي الابتدائي لموظفي الجامعة الأردنية، 1995 ـ 1997 م.

• مقررا للجنة التحقيق في مخالفات الطلبة / كلية الحقوق، 1993، 1994، 1995 م.

• مقررا للجنة التحقيق في مخالفات الطلبة في الجامعة، 1996 - 1997 م.

• عضوا في لجنة مسابقة القبول في المعهد القضائي الأردني، 1994، 1999، 2002، 2003، 2009.

• عضوا في اللجنة القانونية / نقابة المحامين، 2003.

• عضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج القانون بين النظرية والتطبيق، 2004.

• عضوا في اللجنة التحضرية لمؤتمر الفقر والبطالة، 2004.

• عضوا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر التعليم العالي (محور التشريعات والإدارة) 2004.

• عضوا في الوفد الرسمي الأردني في الحوار الإقليمي حول موضوع المرأة والقانون، عمّان، 2004.

• عضوا في اللجنة التوجيهية لإنشاء ديوان المظالم 2005.

• عضوا في لجنة تحديث وتطوير متطلبات الجامعة والمواد الحرة في الجامعات الخاصة، وزارة التعليم العالي 2005.

• عضوا في لجنة تطوير معايير الاعتماد الخاص لتخصص القانون والشريعة، وزارة التعليم العالي 2005.

• عضوا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر تطوير تعليم القانون في الأردن، 2005.

• مستشارا محليا لبرنامج تطوير خطة المعهد القضائي الأردني 2005_ 2009.

• عضوا في مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي، 2005 – 2007.

• عضوا في مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، 2007.

• عضوا في هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية، مؤسسة الضمان الاجتماعي 2006- 2009.

• عضوا في لجنة متابعة مشاريع تطوير القضاء، 2007.

• عضوا لعدد من لجان إعداد وتعديل بعض القوانين والأنظمة الأردنية.

• وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 2016.

مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين

مكان وتاريخ الميلاد: عمّان- 17/5/1973.



المؤهلات العلمية:

• ماجستير في إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية الألمانية/ كلية طلال أبو غزالة لإدارة الأعمال.

• دبلوم في السياسات التجارية، منظمة التجارة العالمية (WTO)، سويسرا.

• بكالوريوس في الهندسة الصناعية، الجامعة الأردنية.

أهم المناصب التي شغلتها:

• أمينة عامة لوزارة الصناعة والتجارة لغاية تسلمها الحقيبة الوزارية.

• مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية/ وزارة الصناعة والتجارة.

• مديرة مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية/ وزارة الصناعة والتجارة .

• مساعدة المستشار الاقتصادي، البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

• باحثة في وحدة منظمة التجارة العالمية.

• رئيسة الوفد الأردني لمراجعة انضمام الأردن إلى لجنة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمبادئ التوجيهية للمؤسسات متعددة الجنسيات في إطار المنظمة.

• عضوا في فريق التفاوض على انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية WTO.

• رئيسة فريق المفاوضات الفنية المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، سنغافورة، كندا، وتركيا.

• 2016 وزيرة للصناعة والتجارة والتموين.

الأوسمة:

• الوسام الملكي من الدرجة الثالثة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني تقديرا للكفاءة في الخدمة المدنية.

• الوسام الملكي من الدرجة الخامسة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني تقديرا للجهود كعضو في الوفد المفاوض لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة 2000.

هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية

الدرجة العلمية:

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأردنية.

شهادات في الإدارة العليا والقيادة والريادة والإبداع من جامعة هارفارد وديوك وثندربيرد وجامعة IE في إسبانيا.

أهم المناصب التي شغلتها:

2018 وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.

المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني.

مستشارة لشؤون الطاقة لشركة أمنية وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والبنك الأهلي وبنك الأردن.

المديرة التنفيذية لجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة.

المديرة التنفيذية للشركة المتقدمة لخدمات الحاسوب.

عملت مستشارة للعديد من البرامج التابعة لوكالة الإنماء الأميركية ووكالة الإنماء الألمانية ووكالة الإنماء اليابانية، ومستشارة إقليمية لأحد برامج الاتحاد الأوروبي وبرنامج التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة.

محمد العسعس وزير المالية

مكان وتاريخ الولادة: عمّان - 1977/07/07.



المؤهل العلمي:

الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والسياسة العامة من جامعة هارفارد.

ماجستير الإدارة العامة/ التنمية الدولية من جامعة هارفارد.

ماجستير الدراسات الشرق أوسطية من جامعة هارفارد.

بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد من جامعة هارفارد.

أهم المناصب التي شغلها:

وزيرا للمالية 2019.

وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية 2018-2019.

وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية.

المستشار الخاص لجلالة الملك - الديوان الملكي الهاشمي العامر.

مستشارا لجلالة الملك عبد الله الثاني للشؤون الاقتصادية - الديوان الملكي الهاشمي العامر.

مديرا لدائرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية - الديوان الملكي الهاشمي العامر.

عميدا مشاركا في كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة - الجامعة الأميركية، القاهرة – مصر.

أستاذا مشاركا / أستاذا مساعدا في كلية إدارة الأعمال، قسم الاقتصاد - الجامعة الأميركية، القاهرة – مصر.

باحثا زائرا / محاضرا ببرنامج ماجستير الإدارة العامة - جامعة هارفارد - كلية كندي، كامبريدج/ ماساتشوستس.

أستاذا مؤسسا للدورة العربية المفتوحة المكثفة الأولى عبر الإنترنت - منصة إدراك بالشراكة مع منصة (إيديكس) التابعة لجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

مديرا لتشجيع الاستثمار في برنامج أمير التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية - شركة كيمونكس إنترناشونال والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عمّان – الأردن.

مستشارا في مجال المنافسة لوزير الصناعة والتجارة الأردني - برنامج الاتحاد الأوروبي الإنمائي، عمّان – الأردن.

مستشارا مشاركا - مجموعة بوسطن الاستشارية، بوسطن، ماساتشوستس.

أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

تاريخ الميلاد: 11/03/1973.

رئيسا تنفيذيا سابقا لشركة اتصالات "زين الأردن".

رئيسا تنفيذيا سابقا لشركة اتصالات "زين السودان".

عضوا في مجموعة أرامكس.

خريج جامعة اليرموك تخصص علوم مالية مصرفية 1994.

معن قطامين وزير للعمل

المؤهل العلمي:

بكالوريوس إدارة أعمال وعلوم سياسية - الجامعة الأردنية.

ماجستير في العلوم المالية- جامعة نوتنغهام - بريطانيا.

دكتوراه في الاستثمار – جامعة واريك - بريطانيا.

أهم المناصب التي شغلها:

• مديرا للمكتب الخاص لدولة رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور- الأردن.

• مؤسسا لآفاق المعرفة - شركة استشارات وتطوير وتدريب.

• رئيسا لمجلس إدارة آفاق المعرفة في الإمارات والأردن والهند.

• الرئيس التنفيذي لآفاق المعرفة – دبي، الإمارات العربية المتحدة.

• نائبا لرئيس جامعة دبي - الإمارات العربية المتحدة.

• عميدا لكلية إدارة الأعمال - جامعة دبي - الإمارات العربية المتحدة.

أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية

2012 الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ناصر شريدة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

مكان وتاريخ الولادة: إربد عام 1967.

المؤهلات العلمية:

• بكالوريوس اقتصاد من جامعة اليرموك عام 1988.

• ماجستير في الاقتصاد من جامعة اليرموك عام 1994.

أهم المناصب التي شغلها:

• رئيسا لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

• وزيرا للبيئة 2011-2010.

• رئيسا لمجلس مفوضية سلطة إقليم البترا السياحي 2009.

• أمينا عاما لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 2006.

• مديرا لمديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي 1998.

نايف الفايز وزير السياحة والآثار

المؤهلات العلمية:

• ماجستير في العلاقات الدولية.

• بكالوريوس علوم سياسية.

أهم المناصب التي شغلها:

• وزيرا للبيئة 2018.

• وزيرا للسياحة والآثار، ووزيرا للبيئة 2012-2013.

• وزيرا للسياحة والآثار 2012.

• مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة.

• مستشارا في رئاسة الوزراء ومديرا إداريا لمشروع معهد البحر الميت.

• مديرا لمكتب الأمير فيصل بن الحسين.

محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

المؤهل العلمي:

دكتوراه فقه وأصوله، أصول فقه - جامعة العلوم الإسلامية العالمية.



أهم المناصب التي شغلها:

وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية.

أمينا عام لدائرة الإفتاء العام.

الأمين العام لدائرة الإفتاء العام بالوكالة.

عضوا في مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني.

عضوا في مجلس الإفتاء الأردني.

محمد أبو قديس وزيرا للتربية التعليم ووزيرا للتعليم والبحث العلمي

المناصب التي شغلها:

رئيسا للجامعة المفتوحة العربية / فرع الأردن.

رئيسا لجامعة اليرموك.

أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نائبا لرئيس الجامعة الهاشمية.

أستاذا في الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة الأميركية.

محمود الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية

المؤهلات العلمية:

- دكتوراه في القانون.

- ماجستير في الإدارة العامة والعلوم السياسية.

الخبرات العملية:

- وزير دولة بعد تشكيل حكومة الخصاونة لأول مرة

- ضابط مخابرات متقاعد.

- محامٍ ممارس.

- عضو في مجلس النواب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر.



