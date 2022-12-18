السير تبيّن أسباب الازدحام المروري في عمّان صباح اليوم

الوكيل الإخباري -

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بيّن ضابط عمليات إدارة السير، أسباب الازدحام المروري الذي شهدته بعض الطرق في العاصمة عمان صباح اليوم الأحد.وقال النقيب كفاح الهزايمة من غرفة عمليات إدارة السير، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل خلال ساعات الصباح الباكر مع تباطؤ وازدحامات مرورية بسبب بعض المعوقات، كتعطل مركبة داخل نفق الاقتصاد، وتعطل قلاب ما بعد مستشفى الاستقلال صعوداً باتجاه دوار الداخلية، وتعطل صهريج ما قبل دوار الجمرك، وتدهور مركبة ما بعد مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.وأشار الهزايمة إلى أن مجموعات السير تتواجد على مخارج الطرق، والعمل جارٍ على تسهيل حركة سير المركبات وتفريغ الطرق أولاً بأول من أي إزدحامات.