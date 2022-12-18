الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب في الأردن الأحد

اصابتان بحادث تصادم بين مركبتي شحن على الصحراوي

السير تبيّن أسباب الازدحام المروري في عمّان صباح اليوم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا جديدا

استشهاد شقيقين بعد أن دهسهما مستوطن عمدا جنوب نابلس

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد للذكور والإناث - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وظائف في المركز الجغرافي الملكي الأردني

شركة أردنية تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة - تفاصيل

الأحد، 18-12-2022 09:02 ص

السير تبيّن أسباب الازدحام المروري في عمّان صباح اليوم

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - بيّن ضابط عمليات إدارة السير، أسباب الازدحام المروري الذي شهدته بعض الطرق في العاصمة عمان صباح اليوم الأحد. اضافة اعلان

 
وقال النقيب كفاح الهزايمة من غرفة عمليات إدارة السير، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل خلال ساعات الصباح الباكر مع تباطؤ وازدحامات مرورية بسبب بعض المعوقات، كتعطل مركبة داخل نفق الاقتصاد، وتعطل قلاب ما بعد مستشفى الاستقلال صعوداً باتجاه دوار الداخلية، وتعطل صهريج ما قبل دوار الجمرك، وتدهور مركبة ما بعد مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.
 
وأشار الهزايمة إلى أن مجموعات السير تتواجد على مخارج الطرق، والعمل جارٍ على تسهيل حركة سير المركبات وتفريغ الطرق أولاً بأول من أي إزدحامات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Z7SQ2xe4zARA8y1269v5JMIAJ28eyBTOOk2t8wwc

اصابتان بحادث تصادم بين مركبتي شحن على الصحراوي

0L5A5734

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

فف

دائرة الشؤون الفلسطينية تعلن عن شاغر وظيفي

الجيش 2

الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد للذكور والإناث - تفاصيل

دد

وظائف في المركز الجغرافي الملكي الأردني

فرص عمل

شركة أردنية تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة - تفاصيل

أخبار متعلقة
IMG_2802

إصابة بالغة اثر حادث دهس في ام اذينة

72022792836559124214

طرق في عمّان تشهد كثافة مرورية - أسماء

لالالا

المباحث المرورية تكشف عن أكثر المخالفات التي يتم التعامل معها يومياً

4

السير: تشكل للضباب بمناطق في عمّان دون معيقات- صور

102022471247305560477

إصابة بتدهور صهريج بعد مدينة الحجاج في معان

الامن

جريمة مروعة في عمان .. خادمة تطعن سيدة وابنتها الثلاثينية