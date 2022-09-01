السير: تجمهر الفضوليين قرب حريق الاستقلال أحدث إرباكاً مرورياً

الوكيل الإخباري - قال الملازم كفاح الهزايمة، من إدارة عمليات السير، أن تجمهر الفضوليين ليلة أمس أثناء التعامل مع حريق لمحل تجاري بمنطقة الاستقلال سبب تباطؤ وارباك لحركة المرور.

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وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، صباح اليوم الخميس، أن إيقاف المركبات بمنتصف الطريق أثناء التعرض للحوادث المرورية البسيطة يسبب تباطؤ لحركة السير.





وأضاف أنه جرى التعامل خلال ساعات الصباح وخلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدة حوادث ومعيقات مرورية، أبرزها حادثين على دوار صويلح، وحادث آخر على طريق جرش، وحادث مروري على مخرج نفق خلدا.



وأشار الهزايمة إلى أنه تم إزالة جميع العوائق لتسيير حركة المرور وإعادتها للحركة الطبيعية.



ودعا المواطنين بتجنب المسير بوقت الذروة وتفقد المركبات فنياً قبل المسير بها وعدم ترك الأطفال داخل المركبات في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

