السير تحدّث الخطة المرورية

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني في إدارة السير ، إنه يتم تحديث الخطّة المرورية بحسب مجريات العملية المرورية ، خاصة مع بدء العودة للمدارس ، حفاظاً على حياة الطلبة ولتأمين وصولهم بكل أمن وسلامة.



وبين المصدر في تصريحات صحافية ، أن رقباء السير المنتشرين في كافة المواقع تعاملوا مع العديد من العوائق خلال ساعات الصباح الباكر والتي تتمثل بتعطل بعض المركبات والتي كانت متواجدة في مواقع مختلفة.

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وطالب السائقين ضرورة تفقّد مركباتهم من حيث الصيانة بشكل مستمر، تجنباً لتعطل المفاجئ، وكذلك ضرورة تفقد محيط المركبة قبل بدء الحركة خصوصاً في ساحات المنازل ومواقف المركبات.

ودعا المصدر الأمني ، الانتباه للأطفال وإبقائهم في مكان بعيد عن المركبات لحمايتهم ، تحسّبا من تعرضهم لأي مكروه أو لحوادث الدهس.

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