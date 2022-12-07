السير تكشف أسباب الإعاقات المرورية في عمّان

الوكيل الإخباري - رصد -

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قال الرائد عبد المجيد زيدان، من غرفة عمليات إدارة السير، إن أبرز أسباب الإعاقات المرورية في العاصمة عمّان كانت بسبب الاصطفاف المزدوج المخالف.وبيّن زيدان، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن بعض الطرق في العاصمة عمّان شهدت منذ ساعات صباح اليوم تشكلا للضباب، كان أبرزها طريق المطار إلى ما بعد جسر الملك حسين باتجاه الملتقى.ودعا السائقين إلى ضرورة توخي الحذر خلال القيادة، وترك مسافة أمان كافية عن المركبة الأخرى، واتباع تعليمات رقباء السير.