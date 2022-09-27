السير تكشف أسباب الازدحام المروري في عمّان صباح اليوم

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن بعض الطرق في العاصمة عمّان، شهدت صباح اليوم الثلاثاء، معوقات سببت ازدحامات مرورية.

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وبينت الإدارة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أبرز هذه المعوقات، وهي اصطفاف مركبات بشكل عشوائي وبشكل مزدوج أمام المحال التجارية، بالإضافة إلى وجود أعمال صيانة لماسورة مياه على كتف الطريق بالقرب من دوار المشاغل، وتعطل الإشارات المرورية عند إشارات التوتنجي، وتعطل مركبة عند نفق صافوط باتجاه صويلح، وتعطل مركبة بشارع الاستقلال، بالإضافة إلى تعطل مركبة شحن بالقرب من اشارات الإسكان.



وأشارت إلى أنه تم التعامل مع جميع العوائق بالسرعة الممكنة .



ودعت الإدارة السائقين إلى ضرورة الابتعاد عن الوقوف بشكل عشوائي ومزدوج أمام المحال التجارية، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ 911 عند حدوث أي عائق.