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الأحد، 02-10-2022 09:41 ص

السير تكشف أسباب الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع عدد من المعوقات المرورية صباح اليوم مع بداية الأسبوع.

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وبينت الإدارة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن عدم ترك مسافة أمان وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والانشغال بمشتتات الانتباه بالإضافة لتغيير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعة المقررة، من أهم أسباب الحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة.


وأوضح التقرير، أنه تم التعامل صباح اليوم مع حادثين منفصلين على جسر القويسمة، بالإضافة إلى انسكاب مادة زيوت على الطريق العام ما سبب أثراً مرورياً، بالإضافة إلى وقوع ازدحام مروري بسبب وجود أطراف حادث سير مقابل استقلال مول، وبالتزامن مع تعطل مركبة عند مستشفى الاستقلال، وتعطل أخرى عند مدخل العاصمة للسير القادم من محافظة الزرقاء .

 

وأضاف أن مرتبات المرور المنتشرة على الطرق ضبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة مخالفات مرورية خطرة، كالمسير بعكس اتجاه السير على طرق مفصولة بجزيرة وسطية، وقطع للإشارة الضوئية، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والمسير على شكل مواكب، وتم إتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين. 

ونوه التقرير إلى أن عدم ترك مسافة أمان أثناء القيادة تسبب بحادث تصادم بين مركبتين نقل مشترك، حيث تم نقل عدد من الإصابات إلى أقرب مستشفى، بالإضافة إلى التعامل مع حادث دهس لسبعيني بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة. 

 




 

 


 

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