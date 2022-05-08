السير تكشف عن خطتها المرورية للتعامل مع عودة الدوام اليوم

الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير عن خطتها للتعامل مع الحركة المرورية النشطة خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية المتوقعة على طرق المملكة اليوم الأحد.

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وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن الخطة تعتمد على انتشار كامل لكوادر ودوريات إدارة السير خلال فترات الذروة سواءً أكانت داخل العاصمة عمّان أو في مختلف المحافظات.

وأضافت أن طرق المملكة شهدت حركة نشطة منذ ساعات الصباح الباكر بالتزامن مع توجه المواطنين نحو مراكز عملهم ومقاصدهم.

وأشارت إدارة السير إلى أن خطتها المرورية تشمل تعزيز تواجد رقباء السير على مختلف الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى الرقابة الآلية لمسح الطرق والأنفاق خلال ساعات الصباح الباكر للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعطل للمركبات، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

كما دعت السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التعاون مع رقباء السير، والالتزام بارشاداتهم وتعليماتهم للحفاظ على سلامتهم، وتسهيل حركتهم وانسيابيتها.