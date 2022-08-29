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الإثنين، 29-08-2022 09:25 ص

السير: توقف إشارات ضوئية عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير، إن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق بالمملكة مساء امس وصباح اليوم، أدى إلى توقف عمل إشارات الضوئية.

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وبينت الإدارة، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الاثنين، إنه تم تعزيز الإشارات الضوئية التي توقفت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بعدد من رقباء السير، للتعامل مع الأثر المروري الناتج عن توقفها.


وشدد على السائقين ضرورة تفقد جاهزية المركبات خلال موجة الحرّ، والابتعاد عن التوقف العشوائي في حال ارتفاع درجة حرارة المركبات، واختيار المكان المناسب حفاظاً على حركة مرورية آمنة.

 




 

 


 

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