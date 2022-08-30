السير: جاهزية مرورية للتعامل مع عودة دوام المدارس

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا من إدارة السير، إن لدى الإدارة جاهزية مرورية للتعامل مع عودة دوام المدارس يوم غدٍ الأربعاء. اضافة اعلان





وبيّن الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع عدد من العوائق صباح اليوم الثلاثاء، أغلبها جاءت في وقت واحد.



وأضاف، إنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على إشارات ألبا هاوس، وحادث تصادم آخر بين مركبتين ما بعد جسر العمليات، كما تم التعامل مع حادث تدهور صهريج مياه وانقلابه على مدخل نفق الشعب، وتم رفع العوائق لتسيير حركة السير واعادتها للحركة الطبيعية.

