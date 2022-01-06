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السير: خطة مرورية شاملة بالتزامن مع نتائج الشامل

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الخميس، 06-01-2022 09:45 ص

السير: خطة مرورية شاملة بالتزامن مع نتائج الشامل

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - قال رئيس شعبة سير العاصمة عمّان العقيد رائد العساف، إن مديرية الأمن العام أعدت خطة مرورية أمنية شاملة، تتزامن وإعلان نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية، للحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعكير صفو فرحتهم.

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وأضاف العساف، في حديث لاذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن الخطة الامنية ستنفذها كافة مديريات الشرطة والإدارات المعنية، موضحاً أنه سيتم نشر الدوريات الآلية والراجلة والمباحث المرورية داخل مناطق الاختصاص بالكامل للتعامل مع السلوكيات المرورية الخاطئة والمخالفات المرورية المعيقة لحركة السير، خاصة مخالفات المسير على شكل مواكب وإخراج الأجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور.


وأكد على أن الإجراءات التي تتخذها ادارة السير هي لسلامة المواطن والمحافظة على ايجابية الجو العام ومنع أي حوادث قد تسبب خسارة في الأرواح والممتلكات.


ودعا العساف الخريجين والمشاركين في الاحتفالات إلى التقيد بالسلوكيات المرورية الإيجابية، مشيراً إلى وجود إجراءات قانونية رادعة، حيث سيتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

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