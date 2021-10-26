السير: ذروة مرورية تشهدها جميع شوارع عمّان

الوكيل الاخباري– قالت ادارة السير، اليوم الثلاثاء، إن ذروة مرورية تشهدها جميع شوارع العاصمة مع سيطرة تامة من نشامى السير على انسيابية حركة السير ولا معيقات تذكر بحمدالله.



ودعت ادارة السير، المواطنين حال الانتقال من شوارع فرعية الى رئيسية ضرورة أخذ المسرب أقصى اليمين للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية للشوارع الرئيسية والتي تشهد بالأصل ضغط مروري كبير.



من جهتها، قالت الدوريات الخارجية، إن هنالك انتشار للدوريات الآلية على جميع الطرق الخارجية للدلالة والإرشاد والتعامل مع أي طارئ مروري لا قدر الله بشكل فوري.



ودعت الدوريات الخارجية المواطنين الى ضرورة ابعاد الآلية حال تعطلها خارج الشارع العام بشكل كامل واستخدام أدوات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق .

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