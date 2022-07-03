السير: ضبط سائق شاحنة يقود مركبته بتهور في إربد - فيديو

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة السير/ قسم المباحث المرورية تمكنوا من ضبط سائق إحدى المركبات بعد متابعة التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ظهر خلاله وهو يقود مركبته في محافظة إربد بطريقة متهورة مرتكباً مخالفة المسير عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية، مشكلاً خطراً على حياته وعلى السلامة العامة واستهتاراً واضحاً بأولويات وقواعد المرور.وبين الناطق أنه وبناء على التحقيق في مقطع الفيديو تم تحديد المركبة والشخص الذي كان يقودها، واتخاذ الإجراء القانوني والإداري بحق السائق وضبط المركبة وحجزها المدة القانونية في ساحات الحجز، فضلاً عن اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المركبات المشاركة في مخالفة المسير على شكل مواكب بصورة تؤدي الى اعاقة حركة السير.