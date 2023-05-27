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السبت، 27-05-2023 12:03 م

السير: فئات شبابية أغلقت الطرق والجسور والأنفاق احتفالا بعد الاستقلال

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الوكيل الاخباري - أكدتّ إدارة السير المركزية، تعاملها مع فئات شبابية أغلقت الطرق والجسور والأنفاق وارتكبت مخالفات للقانون خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال وقرب زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين.اضافة اعلان


وقال الرائد عاهد الصرايرة من إدارة السير المركزية، لاذاعة الأمن العام، إنه ورغم التنبيه والإرشاد والنصح، من جميع الجهات الأمنية، الّا أن عددا من هذه الفئات أصرت على المخالفات وعملت على إخفاء أرقام السيارات من خلال وضع الملصقات والألوان، حيث سارت بمواكب أغلقت الشوارع الرئيسية، والأنفاق والتشحيط والقيادة بطريقة متهورة، وتم إجراء اللازم بشكل مباشر في المواقع.

وبين الصرايرة أنّ الطريق حق للجميع يستخدمه الطبيب ومركبات الدفاع المدني، والذين بحاجة له، وقد أثرت بعض الفئات الشبابية على مصالح المواطنين من خلال إغلاق الأنفاق والجسور والطرق، وقد تعاملت معهم كوادر الإدارة مباشرة في المواقع.

وجدد التأكيد على ضرورة الاحتفال في الأماكن المخصصة والحدائق العامة وترك الطرق لمستخدميها ومحتاجيها لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

 




 

 


 

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