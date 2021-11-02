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الثلاثاء، 02-11-2021 08:46 ص

السير : لا وفيات جراء حوادث سير خلال 24 ساعة

إدارة السير 2


الوكيل الإخباري - واصلت الإدارات المرورية في الأمن العام، الحملة المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء.

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وقالت إدارة السير، إن هنالك ذروة مرورية اعتيادية داخل شوارع العاصمة وتم التعامل مع عدد من المعوقات المرورية جراء تعطل بعض المركبات لكن الإنتشار الواسع لمجموعات السير أدى إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.


وأكدت إدارة السير، أنه لا وفيات خلال 24 ساعة الماضية جراء حوادث السير والبالغ عددها 422 حادثا مروريا في كافة محافظات المملكة.


من جهتها، قالت الدوريات الخارجية، بعد استمرار رصد وضبط مخالفات خطرة تعكس استهتاراً بالأرواح من أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 188 كم/ ساعة على طريق المطار وسائق مركبة شحن (ديانا ) قام بتحميل 11 راكب بالصندوق الخلفي بمنطقة محطة بطن الغول الأمنية.


 




 

 


 

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