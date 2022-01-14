السير لـ الوكيل: جميع طرق المملكة سالكة ولا اغلاقات او عوائق

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، اليوم الجمعة، إن جميع الطرق في المملكة سالكة.



وبينت الادارة في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" أنه حتى الآن لا يوجد أي عوائق أو اغلاقات بسبب الاحوال الجوية.

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ودعت الادارة إلى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة في الأمطار وتجنب المسير بسرعة عالية، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات.



وتشهد معظم محافظات الأردن ، منذ ساعات فجر اليوم الجمعة هطولا مطريا وزخات من البرد.



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