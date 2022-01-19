الأربعاء 19-01-2022
الوكيل الاخباري

برامج إغاثية للشتاء من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

12% من مشتركي الضمان غير اردنيين

طهران: أوميكرون هو الطاغي خلال أسبوع في أنحاء إيران

الدوريات الخارجية : جميع الطرق سالكة وأمطار غزيرة على هذه الطرقات

السعودية تحدد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض

السير لـ الوكيل : كل الطرق في عمّان سالكة ولا اغلاقات حتى الآن

الأمن يحذر الأردنيين

الدفاع المدني: 27 إصابة جراء حوادث اختناق خلال 24 ساعة

وزير النفط الإيراني: أبرمنا اتفاقات مع روسيا ستؤدي قريبا إلى توقيع عقود

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

الأربعاء، 19-01-2022 09:31 ص

السير لـ الوكيل : كل الطرق في عمّان سالكة ولا اغلاقات حتى الآن

120221611736739801288


الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إنه حتى الآن لا يوجد أي إغلاقات أو تحويلات مرورية في العاصمة عمّان. 

اضافة اعلان


وبيّنت الإدارة لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار الإغلاق سوف يخضع لتطورات الحالة الجوية و بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى.

 

وأشارت إلى أن كل الطرق في العاصمة عمّان حتى سالكة ولا يوجد أي عوائق.


وأعلنت الإدارة في وقتٍ سابق، اليوم الأربعاء، عن القيام باغلاقات متقطعة بين الحين والآخر لنفق صويلح باتجاه البقعة (نفق صافوط) وتحويل السير إلى خارج النفق، حرصاً على سلامة السائقين من حدوث الانزلاقات. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مخيم

برامج إغاثية للشتاء من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

1202218112852661864300

12% من مشتركي الضمان غير اردنيين

305161

الطفيلة التقنية تعلق دوامها اليوم وغدا وتعلن مواعيد جديدة للامتحانات

0L5A9887 - Copy

الدوريات الخارجية : جميع الطرق سالكة وأمطار غزيرة على هذه الطرقات

1202216955113032250

تعرف على أسعار الخضار والفواكه الأربعاء

120221813221406153984

الأمن يحذر الأردنيين

أخبار متعلقة
0257a8bc6f2ee0c2dba88e7ce49a1020

الأمانة لـ"الوكيل الاخباري": إغلاق الجسور والأنفاق إذا دعت الحاجة لذلك الأربعاء

ازمة سير (9)

تأخير الدوام يتسبب بأزمة سير خانقة في عمّان - فيديو

M63A2163 - Copy

أمانة عمان تستجيب لـ 99% من الشكاوى العام الماضي

M63A2096

لا اغلاقات ولا مداهمات مياه في عمان

1220214122159978405297

المنخفض يؤثر على الحركة الشرائية بالسوق المركزي.. وارتفاع طفيف على أسعار الخيار

12202159625212884674

هام لموظفي الأمانة بشأن دفعات مستحقي القروض