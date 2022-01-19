السير لـ الوكيل : كل الطرق في عمّان سالكة ولا اغلاقات حتى الآن

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إنه حتى الآن لا يوجد أي إغلاقات أو تحويلات مرورية في العاصمة عمّان.

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وبيّنت الإدارة لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار الإغلاق سوف يخضع لتطورات الحالة الجوية و بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى.

وأشارت إلى أن كل الطرق في العاصمة عمّان حتى سالكة ولا يوجد أي عوائق.



وأعلنت الإدارة في وقتٍ سابق، اليوم الأربعاء، عن القيام باغلاقات متقطعة بين الحين والآخر لنفق صويلح باتجاه البقعة (نفق صافوط) وتحويل السير إلى خارج النفق، حرصاً على سلامة السائقين من حدوث الانزلاقات.



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