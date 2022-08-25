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السير للمواطنين: لا تتجمعوا عند الحوادث

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير، إن طرقات المملكة تشهد مع ساعات صباح اليوم الخميس كثافة مرورية، بالتزامن مع انتشار مبرمج للدوريات على جميع مداخل العاصمة ما انعكس إيجاباً بإنسيابية الحركة المرورية.اضافة اعلان


ودعا المندوب، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، المواطنين متابعة المسير وعدم التجمهر أثناء وقوع الحوادث المرورية، والتي تسبب بإعاقة لحركة السير وحوادث أخرى.

وأشار إلى ضرورة اختيار الطرق البديلة حال الحركة من العاصمة عمان باتجاه المحافظات، لتجنب الازدحام المروري وأزمات السير الخانقة.

وأكد على ضرورة عدم الشرود الذهني وتناول الأطعمة والأشربة واستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة لتجنب حوادث مرورية قد تكون خطرة ببعض الأحيان.

 




 

 


 

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