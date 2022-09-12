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السير: نظام النقاط المرورية مٌفعل وسحبنا رخص سائقين لهذا السبب

الإثنين، 12-09-2022 08:11 م

السير: نظام النقاط المرورية مٌفعل وسحبنا رخص سائقين لهذا السبب

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الصعوب إن رسالة الملك جاءت بمثابة خارطة الطريق للتعاون مع الشركاء لتنفيذ الرسالة الملكية للتخفيف من الحوادث المرورية والازدحامات.

وأضاف العميد الصعوب خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن النقاط المرورية صدرت في نظام تضمن حصر 10 مخالفات خطرة في 2008.

وأشار إلى أن من يرتكب مخالفة قطع الإشارة المرورية حمراء، تسجل بحقه 4 نقاط وفي حال وصل إلى 16 نقطة، يتم وقف العمل في الرخصة لمدة شهرين، واذا وصلت النقاط من 20 -24 4 اشهر، وفي حال تجاوزت النقاط 28 لوقفها لمدة 8 اشهر.

ونوه إلى أن الشخص الذي تسجل بحقه 16 أو أقل، بإمكانه أن يأخذ دورة تدريبة لدى المعهد المروري بشكل مجاني واختياري، ولمدة يوم واحد، لشطب 8 نقاط.

وأكد أنه تفعيل النظام منذ 30 يومًا وتم سحب رخص من اجتاز النقاط المرورية، موضحًا أن النظام كان مفعل سابقًا والنقاط المسجلة بحق المخالفين تراكمية عن أوقات سابقة.

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