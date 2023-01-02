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الإثنين، 02-01-2023 08:56 ص

السير يكشف سبب الازدحام على طريق أوتوستراد الزرقاء - عمان

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الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة، من غرفة عمليات إدارة السير، إن التباطؤ والازدحام بحركة السير على طريق أوتوستراد الزرقاء باتجاه المسلخ، اليوم الاثنين، كان بسبب تدهور شاحنة واشتعالها، حيث تم التعامل معها وسحب الأثر المروري.

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وأشار الهزايمة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين حافلة ومركبة قرب جسر النشا/ المحطة، وتم فتح الطريق أمام المركبات.

 

وبيّن أنه خلال 24 ساعة الماضية، تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه إصابتين، في منطقة الرشيد، وتم تعليل سبب الحادث بمخالفة قواعد المروري لأحد المركبات. 


 




 

 


 

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