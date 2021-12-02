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الخميس، 02-12-2021 09:37 ص

السير: 20 % من مجموع المركبات التي تم التفتيش عليها غير جاهزة فنيا

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية على انتشار مجموعات نشامى الإدارتين منذ ساعات الصباح الباكر على جميع مداخل ومخارج العاصمة والطرق الخارجية والداخلية انفاذاً للخطة المرورية تزامناً مع حركة السير الصباحية . 

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وأشارا خلال التقرير المروري الذي يبث عبر إذاعة الأمن العام الى التعامل مع العديد من المعوقات اللحظية من خلال مجموعات السير والدوريات الخارجية  المنتشرين والتى تمثلت بحوادث مرورية وأعطال ميكانيكية لبعض المركبات لكن بفضل انتشار النشامى تم التغلب على كافة هذه المعيقات من اجل الحافظ على انسيابية الحركة المروية .


 وأكدا خلال التقرير المروري الإذاعي للبرنامج المفتوح بفترته الصباحية على أن ما مجموعه 20 % من المركبات التي تم التفتيش عليها خلال الحملة الشتوية غير جاهزة فنيا داعين جميع المواطنين الى سرعة تجهيز مركباتهم وخاصة مع دخول المملكة بفصل الشتاء مناخيا. 

وقال ضابط عمليات السير انه سجل ارتفاعا في عدد الحوادث التي سجلت يوم أمس داخل المحافظات بالرغم من التحذيرات المستمرة حيث سجل 504 حادثا مروريا على مستوى المملكة خلال ال 24 ساعة الماضية معللا ذلك الى القيادة بشكل خاطئ أثناء الظروف الجوية الاستثنائية متمثله بالتتابع القريب وعدم التروي أثناء القيادة. 

 




 

 


 

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