السير: 3 وفيات و 880 حادثاً خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - قالت النقيب كفاح الهزايمة من ادارة السير المركزية، إنّ عطلة نهاية الأسبوع شهدت تسجيل 880 حادثاً مرورياً نتج عنها 3 وفيات في مختلف انحاء المملكة.

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وبين الهزايمة، أنه شهدت العاصمة عمان من تلك الحوادث 588 حادثاً خلال يومي الخميس والجمعة.



وأضاف أن من تلك الحوادث التي وقعت في العاصمة 398 حادثاً نتج عنها وفاتان يوم الخميس.



وتابع أن يوم الجمعة شهد 190 حادثاً منها 185 حادث نتج عنها أضرار مادية و5 حوادث نتج عنها إصابات دون وفيات.



وبخصوص الحوادث في المحافظات، أوضح الهزايمة، أنّها سجلت 292 حادثا خلال يومي العطلة، منها 168 حادثاً يوم الخميس، لم ينتج عنها وفيات واقتصرت الأضرار على الإصابات المتوسطة والمادية.



وبين أن يوم الجمعة شهد تسجيل 124 حادثا يوم الجمعة منها 10 حوادث نتج عنها وفاة وإصابات، فيما اقتصرت الأضرار في بقيتها على المادية.

