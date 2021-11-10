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الأربعاء، 10-11-2021 04:13 م

السيسي: لمست في الأمير الحسين روح الشباب الواعد

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الوكيل الاخباري - عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقائه سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله يوم أمس الثلاثاء خلال زيارته لمصر.

وقال السيسي عبر تويتر، "سعدت يوم أمس بلقائي مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية، والذي حل ضيفاً عزيزاً على مصر للمرة الأولى".

وأضاف، "لقد لمست من سمو الأمير روح الشباب الواعد والملم بالقضايا المعاصرة للأمة وسبل معالجتها".

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