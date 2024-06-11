السيسي يدعو لإنهاء العدوان على غزة وضمان عودة النازحين بشكل آمن

الوكيل الإخباري - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة والانسحاب بشكل كلي من القطاع ووقف العملية العسكرية في رفح.

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وقال السيسي خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي تستضيفه المملكة، اليوم الثلاثاء، إنه يجب حشد الدعم الدولي لتأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة، في حين يجب العمل على العودة الطوعية للنازحين.

وأضاف أنه يجب أيضا العمل على توفير التمويل اللازم لدعم وكالة الأونروا لتقوم بدورها الإنساني في دعم الفلسطينيين مع العمل على توفير بيئة آمنة من أجل إعادة الإعمار.

وشدد السيسي على دعم مصر لقرار التوصل إلى اتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب بالإضافة إلى صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.