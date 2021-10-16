السيطرة على تغير بنوعية المياه في عمان

الوكيل الاخباري- سيطرت شركة مياه الأردن "مياهنا"، على تغير طفيف بنوعية مياه الشرب، بشارع الحاج حسن التونسي، في ضاحية الحاج حسن بالعاصمة عمان.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، اليوم السبت، أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية،



ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، وتم عزل المنطقة احترازياً، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.



وقالت شركة مياهنا إن الفرق الفنية اتخذت الاجراءات التصويبية اللازمة، وانها ستقوم بإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات الشركة.

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