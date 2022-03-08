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الثلاثاء، 08-03-2022 11:15 ص

الشؤون السياسية تنظر بطلبات ترخيص 19 حزبا جديدا

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة أن اللجنة تنظر بطلبات تاسيس وترخيص 19 حزب جديد.

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وقال الخوالدة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم ترخيص أي حزب جديد منذ 1 آذار الجاري.

 

وأضاف أنه في حال أُقر قانون الأحزاب السياسية فإن شؤون الأحزاب وإدارتها تنتقل إلى الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك بحسب التعديلات الجديدة على القانون.

 

وأشار إلى أن عدد الأحزاب المرخصة في الأردن بلغ 52 حزبا.

 

وبدأ مجلس النواب، الأحد الماضي، بمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021.


 




 

 


 

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