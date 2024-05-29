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الأربعاء، 29-05-2024 03:17 م

"الشؤون السياسية والبرلمانية" تدعو الشباب للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة

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الوكيل الإخباري - دعا أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، الشباب إلى الانخراط بالحياة السياسية والمشاركة بفعالية في الانتخابات النيابية المقبلة.

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وقدم اليوم الأربعاء، شرحا مفصلا لقانوني الانتخاب والأحزاب وفرص الشباب في منظومة التحديث السياسي، وزيادة مشاركتهم في صناعة القرار.


وأكد أهمية مشاركة المرأة في التحديث السياسي الذي ضمن قانون الانتخاب لها فرصة زيادة تمثيلها في مجلس النواب المقبل بواقع 20 بالمئة كحد أدنى من المقاعد في البرلمان المقبل على القائمة المحلية، وفرصة أخرى على القائمة العامة الحزبية بحيث تكون مرشحه ضمن أول 3 مرشحين في القائمة، وأن يكون لها مرشحة ضمن الـ6 مرشحين.

 

وعرض الدكتور ناصر الشرعة مسيرة الأردن وجهوده الكبيرة لتعزيز الاستقلال، وتعزيز المشاركة الشعبية منذ بدايات تأسيس الإمارة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في بيان وسطية الإسلام.


وألقى الطالب يوسف آل خطاب قصيدة نبطية تغنت بالوطن وقائد الوطن.

 




 

 


 

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