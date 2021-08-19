الشؤون الفلسطينية تعلن بدء استقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت دائرة الشؤون الفلسطينية بدء استقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات، يوم غد الخميس، ولغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق 28 من الشهر الجاري، ممن اجتازوا امتحان الثانوية العامة لهذا العام بنجاح.وأوضح مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، أن على المتقدمين استيفاء شروط التقدم لهذه المكرمة، أبرزها أن يكون الطالب مقيما في المخيم، وأن لا يقل معدله عن 65 بالمئة، وأنهى المرحلة الأساسية أو جزءا منها في مدارس وكالة الغوث الدولية.