الشؤون الفلسطينية تمنح مكافأة استثنائية للموظفين والمستخدمين بمناسبة زفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان أنه سيتم صرف مكافأة استثنائية مقدارها 50 دينارا لكافة موظفي الدائرة في المقر الرئيسي والميدان و20 دينارا للمستخدمين (غير الموظفين) بمناسبة زفاف ولي العهد الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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وقال لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه المكافأة تعبيرا عن فرحة الجميع بهذه المناسبة، لافتا إلى أنه إذا استكملت الإجراءات فإنه سيتم صرفها اليوم الأربعاء.

وبارك خرفان باسمه وباسم دائرة الشؤون الفلسطينية لولي العهد الأمين بمناسبة زفافه متمنين له ولجلالة الملك والأسرة الهاشمية دوام السعادة والهناء.