الشؤون الفلسطينية والأونروا يناقشان قضايا مشتركة

الوكيل الاخباري - ناقش مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، اليوم الخميس، مع مديرة عمليات الأونروا لمنطقة الأردن، مارتا لورينزو، جملة من القضايا المتعلقة بعمل الوكالة في المملكة، بما فيها مشروع " تأهيل شوارع مخيم جرش"، ومشروع "محطة توليد الطاقة الشمسية"، والممولين من بنك التنمية الألماني (Kfw).

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كما ناقش الطرفان خارطة الطريق للتعينات في الوكالة للوصول إلى نسبة 7.5 بالمئة للعاملين بالمياومة، والإطار الزمني اللازم لذلك، بالإضافة إلى المعايير والأسس التي سيتم العمل بها.



وثمن خرفان جهود الوكالة التي تبذلها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. بدورها، أعربت لورينزو عن تقديرها وشكرها للحكومة الأردنية على دعمها الموصول للوكالة.

