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الثلاثاء، 22-02-2022 11:05 ص

الشارع الأردني يودع ٣ من شبابه المغتربين بحوادث منفصلة

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الوكيل الإخباري - ودّع الأردنيون خلال 72 ساعة، ثلاثة من الشباب المغتربين بحوادث منفصلة، تفاعل معها الشارع الأردني بكل حزن والم. 
 
وجاءت الحادثة الأولى بوفاة الشاب محمد الابراهيم ( 25) عاماً، الذي توفي دهساً من قبل مركبة لا تحمل لوحة ارقام، خلال عودته من عمله في القاهرة.  
 
والحادثة الثانية للشاب الأردني معتز غنيم، الذي توفي في دولة قطر، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.
 
والفاجعة الثالثة التي جاءت بوفاة الشاب ليث العزة، مساء امس الاثنين، المقيم في جدة، إثر حادث سير. 
 
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن مع وفاة الشبان الثلاثة بكل حزن وألم، ودعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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