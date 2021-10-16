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الشاعر برقان يفوز بالمرتبة الثالثة لفئة ما فوق 35 عامًا بمسابقة تلك الأشعار

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السبت، 16-10-2021 05:26 م

الشاعر برقان يفوز بالمرتبة الثالثة لفئة ما فوق 35 عامًا بمسابقة تلك الأشعار

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الوكيل الاخباري - فاز الزميل الصحافي والشاعر الاردني نضال برقان بالمرتبة الثالثة لفئة ما فوق 35 عاما بمسابقة "تلك الاشعار" بدورتها الاولى

والتي أطلقها موقع (تلك الكتب) في الصين، ودار فضاءات للنشر والتوزيع في الاردن.

ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم السبت، عن دار فضاءات، فإن المسابقة في فئتيها دون سن الـ35 وفوق سن الـ35، شارك فيها شعراء من 16دولة، وبلغ العدد الكلي للأعمال المتسابقة أكثر من 753 عملا.

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