الشبول: إجراءات تخفيفية جديدة متعلقة بالتباعد الاجتماعي قريبا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أنه سيتم الإعلان عن إجراءات تخفيفية جديدة إضافية خلال الفترة المقبلة وعلى مراحل.



وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك إجراءات متعلقة بالتباعد الاجتماعي وسعة الحضور في الأماكن المغلقة والصالات والسماح بإقامة بيوت العزاء وغيرها تتعلق بطريقة التعامل مع الجائحة سيتم بحثها بناءً على الوضع الوبائي بعد 1 آذار المقبل وتطبيقها بشكل متدرج.



وأضاف أنه سيتم تقييم الإجراءات الجديدة بحسب الوضع الوبائي، وإذا ما كان الوضع الوبائي مريحا فإن الحكومة ستستمر في تطبيقها أو مراجعتها إذا ما ارتفعت الإصابات محليا أو عالميا.

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وستتضمن الإجراءات التخفيفية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تخفيض فترة العزل الصحي، وإلغاء شرط الفحص PCR للقادمين من الخارج إلى الأردن وكذلك في الحفلات وإلغاء حجر المخالطين.



وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتبارا من 1 آذار المقبل، فيما لم يعلن بعد عن موعد تطبيق الإجراءات التخفيفية الإضافية.